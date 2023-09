“Lucy“ va a Sant’Ansano con Giovanni Ferretti Si svela la casa (intatta) dell’ultimo eremita

Giovanni Lindo Ferretti, domani alle 18, è ospite della Libreria sopra La Penna di Lucignana, per il festival Little Lucy, a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, organizzato da Fenysia – Scuola dei linguaggi della cultura. L’autore, che ci guiderà nella tradizionale camminata all’eremo di Sant’Ansano, è in dialogo con Michele Rossi, Direttore del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, per parlare anche del suo recente libro “Òra. Difendi, conserva, prega (Aliberti, 2022)“. Autore e voce

dei Cccp, poi C.s.i., Giovanni Lindo Ferretti vive sull’Appennino tosco-romagnolo in un borgo di poche decine di abitanti. Aggiornamenti e approfondimenti sul programma su www.libreriasopralapenna.it e www.scuolafenysia.it.