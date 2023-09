Domani, ore 18, incontro con Lina Bolzoni alla Libreria sopra La Penna di Lucignana, per il festival Little Lucy, a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, organizzato da Fenysia – Scuola dei linguaggi della cultura. L’autrice, in dialogo con Marco Vigevani, ci parlerà del suo recente saggio Nel giardino dei libri (Mauvais Livres, 2023). Critica letteraria e storica della letteratura italiana, Lina Bolzoni ha insegnato letteratura italiana presso la Scuola Normale di Pisa e in molte università straniere. Qui raccoglie alcuni dei suoi articoli usciti per il "Sole 24ore". Bolzoni costruisce queste pagine come un giardiniere costruirebbe il suo giardino, con magia e precisione.