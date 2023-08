Fabio Genovesi è ospite domani alle 18.30 della Libreria sopra La Penna di Lucignana, per il festival Little Lucy, a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, organizzato da Fenysia – Scuola dei linguaggi della cultura. L’autore ci parlerà del suo libro “Oro puro“ (Mondadori, 2023) in dialogo con Samuele Panizza.

Fabio Genovesi possiede alcune doti rare:

sa far ridere, sa conquistare l’attenzione dei ragazzi, sa scendere nel profondo delle storie vere come fossero favole. E ama il mare. Versiliese doc, ha con l’acqua un rapporto primitivo fatto di paura (Il mare dove non si tocca) e di amore (Il Calamaro gigante).