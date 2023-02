Luce e gas, rincari record Siamo al 22° posto in Italia

Luce e gas, a Lucca i rincari continuano a farsi sentire, eccome, anche nel 2023: lo conferma uno studio dell’Unione Nazionale Consumatori che ha stilato la classifica completa delle città con i maggiori rialzi annui per quanto riguarda luce e gas, elaborando i dati Istat relativi al mese di gennaio scorso. A vincere questa non piacevole classifica delle città con i cittadini più bastonati dalle bollette è Alessandria, dove le spese per luce, gas e gasolio volano dell’88,6 per cento su gennaio 2022. Medaglia d’argento e di bronzo (non richieste) ad altre due città del Piemonte: Vercelli con +87,1 per cento e Biella con +86,1 per cento.

Ma anche Lucca non se la passa per niente bene, visto che si colloca al 22° posto assoluto in Italia con rincari pari al 74,2 per cento rispetto al gennaio dello scorso anno. Una percentuale di aumento che è decisamente superiore a quella italiana, pari al 67,3 per cento. E che risulta maggiore anche rispetto alle altre realtà regionali: solo Massa, Pistoia e Siena – rispettivamente con un ritocco del 75,6 per cento, del 74,3 per cento e del 74,2 per cento – sopravanzano Lucca quanto a rincari di luce e gas. Tutte le alte sono dietro. Da segnalare che, a livello nazionale, sono Potenza e Aosta a vantare minori rincari, nel primo caso addirittura pari solo al 35,2 per cento, nel secondo al 50,8 per cento.

L’indagine elaborata dall’Unione Nazionale Consumatori compara anche la variazione dei prezzi di luce e gas, confrontando il mercato libero con il tutelato: da giugno 2021, ossia prima dei rincari scattati a partire da luglio, a gennaio 2023, la luce del mercato libero in Italia è salita del 248,3 per cento contro il 108,4 per cento del tutelato, più del doppio (+129), mentre considerando il primo dato utile del gas rilevato dall’Istat, dicembre 2021, il libero da allora è aumentato del 141,1 per cento contro un calo del 7,4 del tutelato. Da gennaio 2020 a gennaio 2023, la luce del libero è balzata del 262,8 per cento, contro il +115,8 per cento del tutelato.

"In questo contesto – commenta Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – il mercato tutelato, che per l’energia elettrica delle parti comuni dei condomini scade il 1° aprile 2023, praticamente tra un mese, è una vergogna bella e buona! Un regalo fatto ai venditori del libero e un esproprio per le tasche delle famiglie. Ci domandiamo cosa aspetti il Governo a svegliarsi e a rimediare all’ingiustizia di discriminare chi abita in un condominio da chi risiede in una villa, per i quali la scadenza resta il 10 gennaio 2024".

