"Lucchesi Costretti a Pagare Pegno: Divieti e Pedaggi per Entrare in Città"

Fu per prima, forse, la chiesa ad imporre l’obolo ai suoi pellegrini di passaggio, in un periodo storico in cui le cose materiali contavano quanto e più di quelle spirituali. Non c’erano sconti e talvolta le erano proprio cari. Sembrava un percorso ad ostacoli, la marcia di avvicinamento alla città, soprattutto per i poveri pellegrini di passaggio dalla lucchesia, che venivano a render visita al Volto Santo.

Divieti e pedaggi che ostacolavano e costringevano ad allungare il percorso. Finché il Distretto lucchese annoverò le sue Jure, territori soggetti alla giurisdizione della chiesa, per poterle attraversare era necessario mettere mano al portafoglio. Soprattutto la Jura di Diecimo risultava particolarmente onerosa e scomoda, trovandosi lungo il passaggio obbligato tra la Garfagnana e la città e per non pagare “dazio“ alla chiesa, i viandanti erano costretti a superare il fiume dal ponte della Maddalena, per inerpicarsi sulle Pizzorne per giungere poi in città. Una deviazione faticosa che costava qualche ora di cammino in più, ma che non comportava esborsi di denaro.

Non migliore era l’ingresso in città sia delle persone che delle merci. Ad ogni Porta della città, solerti gabellieri imponevano il pagamento di una tassa a seconda di ciò che si trasportava. Era una forma di controllo, oltreché la maniera per fare cassa, per evitare che fossero portate dentro la città armi proibite, ma generi alimentari e armi continuarono ad arrivare anche per contrabbando, spesso approfittando dell’oscurità, lanciandoli al di là della cortina delle Mura. I forestieri dovevano necessariamente passare da controlli più accurati e l’unico varco a loro disposizione era la Porta di S.Pietro, dove avrebbero dovuto consegnare le armi in loro possesso.

Ancora caratteristiche e suggestive le foto di inizio secolo con le alte ringhiere di ferro pronte a sbarrare la strada ai passanti a piedi, a cavallo e con i barrocci, poste subito all’interno delle Porte cittadine, e obbligarli alle necessarie operazioni di controllo e pagamento. E quando le entrate non riuscirono più a garantire gli introiti attesi, intorno agli anni Venti, fu presa la decisione di ampliare la cinta daziaria estendendola anche alla prima periferia per approfittare della maggiore movimentazione delle merci.

La linea di confine fu spostata, così, al “montescendi“ di Monte S.Quirico, dove prosperava il Mercato degli animali, tracciando un cerchio attorno alla città che raggiungesse il Campo di Marte a S.Marco, la via Romana a S.Vito, via dell’Arancio fino alla zona di Pulia, proseguendo per il Fosso della Formica fino alla via per S.Donato per ricongiungersi al Montescendi. A pagare pegno erano soprattutto i cibi “ricchi“ come carne, pesce e funghi, costretti a pagare anche 15 lire al quintale, ma anche vino e alcool, i più richiesti, la maniera più semplice per spremere le tasche dei lucchesi. E quando arrivò l’azzeramento del dazio e la libertà di commercio, i lucchesi poterono finalmente esultare e mercanteggiare alla luce del sole.