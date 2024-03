Lucchese Juniores a suon di gol

Ancora una domenica ricca di gol per la formazione Juniores della Lucchese Femminile. Le ragazze di Cordeschi, nella sfida contro lo Zenith Prato mettono a segno ben sette reti. Come sempre in grande giornata Ilaria Orsi, autrice di una tripletta e parteciperà al "Torneo delle Regioni" con la Selezione Toscana. In gol nella sfida contro la formazione laniera anche Iris Galo, Sara Medori e Michelle Lanza, subentrata nella ripresa, che però ha messo ha segno una bella doppietta.

Buona gara anche quella giocata dall’Under 17. La formazione guidata da Cristofani, ha vinto il derby con le pari età di il Pisa con un netto 5 a 1. Successo arrivato grazie alle firme messe da Valentina Milea, autrice di tre gol, seguita dalle reti di Elena Nannetti e Iris Galo. Una bella gara, che ha visto le rossonere giocare un buon calcio, aggiudicandosi così l’intera posta in palio. Pari casalingo per le Under 12 di mister Alessandro Longoni, che contro i ragazzi della Pieve San Paolo ottengono un pari che sa molto di vittoria.

Alessia Lombardi