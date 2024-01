Lucchese, da Pescara arriva Tommasini. Pazza idea, scambio Tumbarello-Pinzauti

Christian Tommasini, bolognese di 26 anni, è il nuovo centravanti della Lucchese. L’affare è stato concluso, dopo una lunga e laboriosa trattativa, nella tarda serata di ieri. Ora c’è solo da capire se Tommasini potrà essere schierato già in occasione della gara casalinga di domani sera contro il Sestri Levante. L’attaccante del Pescara è sempre stato il numero uno sulla lista del d.g. rossonero Mangiarano, che è riuscito a convincere il Delfino a lasciare andare via il giocatore che ha rifiutato il trasferimento al Taranto, la sua ultima squadra, preferendo tornare a giocare in Toscana, dopo la positiva esperienza maturata nei tre anni trascorsi nel Pontedera, con 67 presenze e 13 reti. Si tratta di un attaccante che può agire sia come prima punta, che come esterno "alto". Di qui la possibile coesistenza, ad esempio, con Magnaghi, sempreché quest’ultimo non venga ceduto (Pontedera?). Da registrare una voce di mercato dell’ultima ora. Giorgio Tumbarello, in scadenza di contratto con i rossoneri, che non giocherà domani contro il Sestri Levante perché squalificato, è finito nel mirino del Lecco. Il club lombardo avrebbe messo sull’altro piatto della bilancia l’attaccante Lorenzo Pinzauti, fiorentino di 30 anni, che dopo aver contribuito due stagioni orsono alla promozione in serie B giocando 34 partite e segnando 7 reti, è stato riconfermato anche tra i cadetti, ma fino a questo momento è stato impiegato una sola volta.

Su Pinzauti c’è un pressing forte da parte del Pontedera, dove ha militato per due anni consecutivi, dopo che il club granata ha ceduto Nicastro alla Vis Pesaro. Ed ora le altre voci di mercato. Confermato l’interessamento dei rossoneri per l’ala Disanto della Virtus Entella.

L’ex del Siena ha però ha un ingaggio alto per il budget a disposizione della Lucchese, per cui è indispensabile un forte "contributo" da parte del club ligure. Si dice, inoltre, che tra i possibili partenti ci sia anche il terzino Alagna. Altra indiscrezione di giornata. Il portiere Coletta, che è in scadenza di contratto, è finito nel mirino di un club di serie C del sud. Ma di questo ed altro se ne parlerà la prossima settimana. Ora c’è da pensare a preparare nel migliore dei modi la gara, da vincere, contro i "corsari" del Sestri Levante. L’allenatore Gorgone recupera Benassai e Gucher, mentre resta fortemente in dubbio la presenza di Tiritiello, che non ha ancora completamente smaltito il problema al bicipite femorale della gamba destra e dovrebbe rientrare contro la Recanatese. Quasi scontata la conferma della difesa a 3 con Fazzi, al debutto casalingo, ancora al centro e con Gucher che tornerà a giocare in mezzo al campo al fianco di Cangianiello. Da definire, invece, la composizione del reparto offensivo, dove il solo sicuro di scendere in campo dovrebbe essere Rizzo Pinna. Chi saranno gli altri due compagni? Yeboah e Guadagni (non si muoverà da Lucca nonostante le "sirene" del Sorrento), oppure Magnaghi e Russo?

Emiliano Pellegrini