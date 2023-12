Lucchese, con l’Ancona gara decisiva per il futuro

Prima l’Ancona per chiudere nel migliore dei modi il girone di andata e dare una svolta ad un campionato che nelle ultime settimane è stato avaro di soddisfazioni e di punti, poi il mercato di riparazione, con la speranza che Mangiarano e Frara abbiano la capacità, la bravura, la fortuna di portare dentro due-tre giocatori che possano contribuire ad alzare l’asticella tecnica della squadra.

Di questo ha parlato alla vigilia l’allenatore rossonero Gorgone: "L’Ancona è una squadra che ha delle individualità importanti specialmente nel settore avanzato, ha fisicità in mezzo al campo. E’ insomma una partita complicata e molto importante per riprenderci quello che abbiamo perso per strada anche per demeriti nostri. Servirà una grande prestazione e la massima attenzione soprattutto negli episodi singoli, che per la verità sono quelli che spesso fanno la differenza e che a noi oggettivamente sono andati spesso storti". Poi il mister ha aggiunto: "Abbiamo raccolto meno di quello che siamo riusciti a seminare. Però i punti sono questi ed allora vuol dire che dobbiamo tutti quanti dare di più, oltre che essere cinici nei sedici metri conclusivi più smaliziati e “furbi“ nella gestione di certe situazioni. Non bisogna barattare vittoria per sconfitta e noi in alcune occasioni abbiamo sempre cercato di andare avanti, quando magari bisognava avere un atteggiamento diverso. Ricordo una sola vittoria “sporca“, quella contro l’Entella, mentre vediamo che gare del genere sono una costante in questo campionato. Bisogna a volte lasciare da parte di fare la partita a tutti i costi e pensare invece al sodo. La squadra può aver perso un po’ di brillantezza, perché non dobbiamo dimenticare che abbiamo giocato tantissime partite in soli 18 giorni. Ora la squadra deve raschiare il barile come si dice per trovare le energie necessarie per provare a battere l’Ancona, ma in linea generale per raccogliere per quello che produce".

Poi Gorgone è passato a parlare della squadra per questo ultimo atto del girone di andata: "Sono indisponibili - ha detto - Sabbione e De Maria, mentre Fedato lo rivedremo a febbraio. Inoltre c’è Benassai che si trascina dietro un malanno e sta stringendo i denti e ci auguriamo possa recuperare la condizione giusta durante la sosta natalizia". E’ forse questo il motivo per cui anche contro l’Ancona Gucher dovrebbe inizialmente giocare al centro della difesa a tre, per tornare eventualmente in mezzo al campo nel corso della gara, mentre in attacco probabile spazio anche per Yeboah che si è dimostrato tra i più attivi.

Chiusura con Gorgone sul mercato: "Subito dopo Natale ci ritroveremo con i dirigenti per fare il punto della situazione. La società sa benissimo come stanno le cose e come è stato ripetuto nei giorni scorsi, farà il possibile per migliorare la squadra".

Questa, infine, la probabile formazione per oggi: Chiorra; Tiritiello, Gucher, Benassai; Quirini, Tumbarello, Cangianello, Visconti; Rizzo Pinna, Magnaghi, Yeboah. Arbitra Iannello di Messina. Palla al centro alle 18.30.

Emiliano Pellegrini