LuccAutori ricorda Raffaella Carrà a Lucca, anche nel “dietro le quinte”

Luccautori 2023 - Premio racconti nella rete dà appuntamento a oggi alle 10 a Villa Bottini le “Occasioni Tobiniane” in collaborazione con la Fondazione Mario Tobino. Incontro con l’illustratrice Margherita Allegri, che ha realizzato l’immagine di copertina dell’antologia Racconti nella Rete 2023. Margherita si occupa di didattica del fumetto e dell’arte rivolta ai bambini. Si fa apprezzare anche come vignettista e illustratrice. E’ specializzata in Didattica Museale, . ha illustrato molti libri per bambini e ragazzi e realizza vignette per riviste, istituzioni e privati. Collabora con il “Centro Fumetto A. Pazienza” di Cremona e la sede di Milano di Muse Italia Onlus. Intervengono i disegnatori Dino Aloi, Marco De Angelis, Alessandro Prevosto. Interviene la vice presidente della Fondazione Mario Tobino, Francesca Pacini. Conduce Maria Elena Marchini. Alle 11 la presentazione del libro “Chi ha rapito San Gennaro? Un giallo napoletano a fumetti” un album di grande formato realizzato coralmente a venti mani per Guida Editori, storica casa editrice napoletana. Saranno presenti Lido Contemori, Giuseppe Ciarallo, Marco De Angelis, Giuliano, Cecco Mariniello. Ricco di fumetti, illustrazioni e vignette, nasceda un’idea-soggetto di Marco Sarno. Si avvale della brillante sceneggiatura dello scrittore Giuseppe Ciarallo, poi tradotta in disegni da una squadra di noti fumettisti, illustratori e vignettisti di lungo corso come Gianni Allegra, Lido Contemori, Marco De Angelis, Giuliano, Leo Magliacano, Cecco Mariniello (anche autore della copertina), Marilena Nardi e Manlio Truscia. Alle 18 a Villa Bottini Adriana Pannitteri presenta Raffaella Carrà – La ragazza perfetta (Morellini Editore). Con l’intervento di Silvia Troiani. Conduce Maria Elena Marchini. In occasione degli 80 anni dalla nascita della grande showgirl, la giornalista Rai racconta la donna dietro il personaggio, svelando le sue fragilità.