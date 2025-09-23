LuccAutori: prende il via la 31esima edizione

Cultura, arte e spettacolo alla trentunesima edizione del festival LuccAutori, anche quest’anno abbinato al Premio Letterario Racconti nella Rete, giunto alla ventiquattresima edizione. Il festival letterario, che si avvale del contributo del Comune di Lucca, è in programma dal 3 al 19 ottobre presentato ieri al Castello di Porta San Donato con l’assessore alla cultura Mia Pisano.

“Vogliamo rendere la cultura e i libri un ponte tra le persone” – dice Demetrio Brandi, presidente del festival e del premio Racconti nella Rete. “Il nostro intento è quello di offrire al pubblico emozioni, esperienze e momenti di riflessione. Ci piace sottolineare alcune parole che ritroveremo e analizzeremo durante gli incontri di LuccAutori: pace e guerra, violenza di genere, arte, scuola, poesia, musica, letteratura, cinema e società”. Gli incontri, condotti da Maria Elena Marchini, si terranno a Lucca alla Sala Cred, Palazzo Bernardini, Villa Bottini e a Barga a Palazzo Pancrazi. Le mostre saranno allestite a Villa Bottini dall’11 al 19 ottobre.

“Ogni anno Il Festival LuccAutori porta nella nostra città una grande occasione di lettura e approfondimento culturale di qualità – afferma l’assessore Mia Pisano – Autori affermati accanto ad autori emergenti, insieme per riaffermare la centralità del pensiero e della parola scritta, che del pensiero è una delle più alte manifestazioni. L’amministrazione comunale è lieta di stare al fianco di questa esperienza ormai trentennale che, siamo certi, saprà ancora stupire e arricchire la nostra città”.

Diversi ospiti si alterneranno durante le giornate della manifestazione. Tra questi Ilenia Petracalvina, Stefano Ziantoni, Filippo Di Giacomo, Lorenza Fruci, Marilena Nardi, Alessandro Cassieri, Andrea Maggi, Arianna Mortelliti, Flavia Leonarduzzi, Edoardo De Angelis, Stefano Redaelli, David Bigotti (Bigo). Dal lontano 1994 LuccAutori fa incontrare gli scrittori più importanti d’Italia e dal 2002 premia gli autori emergenti, vincitori del premio Racconti nella Rete, mettendoli a confronto con alcuni protagonisti della vita culturale e artistica del Paese. In totale sono 600 gli scrittori vincitori del premio (venticinque per ogni anno) inseriti nelle 24 antologie annuali, come quella del 2025 pubblicata da Castelvecchi. Un evento che si occupa di letteratura ma anche di cinema. Infatti da molti anni viene coinvolta la Scuola di Cinema Immagina, diretta da Giuseppe Ferlito, che realizza il cortometraggio del soggetto vincitore della sezione corti del premio (quest’anno “L’algoritmo” di Giuseppe Ciarallo).

Tutti gli incontri in programma sono ad ingresso libero e le giornate conclusive saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina you tube di Racconti nella Rete. Con Lorenza Fruci si parlerà dell’evoluzione della condizione femminile attraverso i programmi della Rai. Sarà anche ricordato lo scrittore Andrea Camilleri nel centenario della nascita con l’intervento della nipote Arianna Mortelliti. A Barga con la Fondazione Giovanni Pascoli ci sarà l’incontro tra la poetica di Pascoli e quella di Pasolini con l’intervento di Flavia Leonarduzzi ed Edoardo De Angelis.