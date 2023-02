Luccasenzabarriere porta il calcio amputati a scuola

Dimostrare che, di fronte alla volontà di farcela, non esistono barriere né ostacoli, anche nel fare sport: ecco il senso dell’iniziativa che l’associazione Luccasenzabarriere Odv ha organizzato ieri al Liceo Scientifico Vallisneri di Lucca.

Una mattinata dedicata al calcio amputati, con protagonisti oltre 300 studenti della scuola, David Bonaventuri, pluricampione italiano vincitore della Coppa Italia 2022 e Paolo Capasso, neo-tesserato per lo Sporting Amp Football.

Ad accompagnare gli studenti del liceo, anche il presidente dell’associazione, Domenico Passalacqua, il vicesindaco del Comune di Lucca, Giovanni Minniti, l’assessore all’Istruzione, Simona Testaferrata, e il consigliere comunale Mara Nicodemo.

Durante la mattinata, gli studenti si sono messi alla prova giocando una partita di calcio con le limitazioni: i giovani, infatti, hanno calciato in porta spostandosi con le stampelle messe a disposizione dall’Ortopedia Michelotti.

Un’occasione, dunque, per i ragazzi per testare sulla propria pelle le difficoltà di chi deve fare i conti con questi problemi e per imparare a superare ostacoli e barriere. Ai ragazzi delle classi che hanno partecipato, ai professori di scienze motorie Monica Raffanti, Alessandra Nannini, Massimo Indragoli, Lorenzo Lombardi, Daniele Nocera e alla dirigente scolastica Maria Rosaria Mencacci sono andati i ringraziamenti dell’associazione.

L’iniziativa verrà ripetuta mercoledì prossimo, il 15 febbraio, all’Isi di Barga.