“Lucca2032“ e ricevimento dei cittadini. Tre giorni di apertura nella sede al Giannotti

Lucca2032 comunica che a partire dalla prossima settimana inizierà l’apertura della sede per il ricevimento dei cittadini, in Borgo Giannotti 445, e partire da mercoledì 18 sarà aperta ogni mercoledì, giovedì, e sabato con la presenza di assessori e consiglieri comunali, con i seguenti orari: ogni mercoledì con orario 16-18 sarà presente l’assessore Paola Granucci; ogni giovedì con orario 15-17 sarà presente l’assessore Cristina Consani; ogni sabato mattina la sede sarà aperta dalle 10 alle 12. In tutti i giorni di apertura saranno presenti a turno i consiglieri comunali Guerrieri, Panelli, Pera, il capogruppo Pierini e il presidente del Consiglio Torrini, oltre ai nominati nelle partecipate Lucchesi, Francesconi e Bandettini e Ramacciotti, nonché iscritti e simpatizzanti. "Tutti i lucchesi sono invitati a partecipare - si legge in una nota - , per apportare idee, consigli e segnalazioni, così da rendere sempre più forte e produttivo il processo partecipativo tra i cittadini e le istituzioni. La presenza sul territorio e l’ascolto della cittadinanza sono stati fin dalla nascita di Lucca2032 una priorità da sviluppare sulla quale anche il nostro sindaco Pardini pone da sempre grande attenzione, e l’apertura al pubblico della sede è il primo di molti passi che faremo in questa direzione".