LUCCA, Veronesi al Comitato Puccini, "Attenzione a quello che chiedete" | Rischio di restituzione fondi Stato

La rimozione del maestro Alberto Veronesi dalla presidenza del Comitato per le celebrazioni pucciniane? Significherebbe far saltare la possibilità di impegnare le risorse messe a disposizione dal governo. Lo sottolinea lo stesso Veronesi che ormai quasi ogni giorno si vede costretto a replicare alle critiche e alle richieste di dimissioni. Solo questa settimana, dubbi sul suo operato sono stati avanzati dall’ex senatore Pd Andrea Marcucci, mentre la rimozione, invocata da mesi soprattutto a sinistra, è stata chiesta dal consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini. Proprio a Baldini è diretta l’ultima replica del maestro.

"Non voglio commentare le parole di Baldini – sottolinea – persona che stimo ma che incappa da sei mesi nell’errore politico di invocare insistentemente la mia revoca: senza alcun effetto peraltro, cosa che svilisce lui, non certo me". Poi, Veronesi lancia un avviso...: attenzione a quello che chiedete, è la sostanza del suo ragionamento. "Un avviso ai naviganti: il Comitato tecnicamente ha cinque mesi per impegnare tutte le risorse 202324. Un nuovo DPCM per la sostituzione del presidente, tra ferie, Corte dei Conti e plurime registrazioni, significa restituire i fondi allo Stato. Senza se e senza ma. Bisogna quindi augurarsi non solo che Veronesi rimanga al suo posto, ma che goda di ottima salute".

Il Comitato, però, non pare goderla più di tanto: nella riunione di ieri, ancora un rinvio per mancanza del numero legale, si mormora, in mezzo all’ennesima discussione accesa. Stavolta per il tentativo di ripresentare, dopo la bocciatura delle scorse settimane, del Tour Callas-Puccini, a 100 anni della nascita di Maria Callas e 100 dalla morte di Puccini che molti dei commissari hanno ritenuto inappropriato.