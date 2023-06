Lucca va in onda sulla Rai, successo nazionale con 2 milioni di spettatori

La città va in onda sulla Rai, dopo il grande successo ottenuto per la puntata di Melaverde su Canale 5, interamente dedicata a Lucca con picchi di 2 milioni di spettatori (dato ufficiali Auditel). “Il primo anno di vita dell’amministrazione comunale coincide con l’ennesima ribalta nazionale – così l’assessore al turismo Remo Santini – . Il giornalista Ivan Cardia ha portato la nostra città sul grande palcoscenico della trasmissione Isoradio Estate della Rai, il programma itinerante che promuove i territori. Dalla postazione sulle Mura, accanto al nuovo InPoint del Castello di Porta San Donato Nuova, abbiamo spiegato a tutta Italia le tante ragioni per venire a visitare la nostra splendida città insieme al sindaco Pardini, al presidente di Lucca Film Festival Nicola Borrelli, a Padre Elio Rutolo Edmondo e allo storico Umberto Sereni“.