”Lucca, una rinascita nazionale“ Fantozzi: ”Bilancio lusinghiero“

"La rinascita che Lucca ha registrato in questo prima anno dell’amministrazione Pardini va collegata a quella intrapresa dall’Italia sotto la guida di Giorgia Meloni".

Ne è convinto il consigliere regionale di FdI, Vittorio Fantozzi che ricorda come a dieci mesi dal suo insediamento, il governo di centrodestra sta sorprendendo tutti i principali osservatori, almeno quelli non pregiudizialmente ostili, nazionali e internazionali.

"Per l’attivismo nelle relazioni internazionali – scrive Fantozzi – grazie al quale il delicato tema della gestione dei flussi migratori è diventato una priorità europea e si sono gettate le basi per un vero Piano Mattei per l’Africa, foriero di uno sviluppo più equilibrato per il mondo intero. Per la tempestività degli interventi a favore delle fasce più deboli (sulle bollette, sul taglio del cuneo fiscale per il lavoro dipendente, sulla social card). Per l’impostazione di riforme attese da decenni, dalla giustizia al fisco. Per aver fatto prevalere il primato della politica e dell’interesse nazionale anche al cospetto di poteri forti, dalle banche a qualche compagnia low coast un po’ disinvolta. Per i risultati economici, dal Pil all’inflazione, migliori di Paesi con economie più solide".

Ma il bilancio è lusinghiero anche a Lucca, sempre secondo Fantozzi che prende ad esempio la recente scelta della giunta Pardini di stanziare altri 300mila euro come intervento straordinario di sostegno all’affitto per le famiglie.

"Partendo dal citato cambio di passo registrato nel capoluogo, preparando il necessario cambio alla guida della provincia di Lucca e delle amministrazioni comunali al voto la prossima primavera – conclude Fantozzi – con un centrodestra finalmente unito ovunque in coalizione, e cogliendo un’occasione unica per avviare a soluzione, di concerto con il Governo Meloni, i problemi strutturali di tutta la Lucchesia, dalla Versilia alla Garfagnana. Ma è solo un primo passo, perché il ruolo di FdI – in questo percorso di unità politica con Lega e Forza Italia, di strutturazione e formazione di classe dirigente, programmazione e dinamismo amministrativo – sarà centrale soprattutto nella coalizione che andrà a competere alle regionali del 2025".