"LUCCA: Troppo Rumore dal Cinema all'Aperto? Lasciamo Lavorare Chi Fa Impresa"

Fanno discutere le lamentele di alcuni residenti per l’attività del cinema all’aperto a Villa Bottini: contestano il rumore prodotto dalle proiezioni. Sulla vicenda interviene Confcommercio con alcune considerazioni. “Così come già evidenziato nei giorni scorsi dopo l’episodio che ha visto coinvolto un cameriere del ristorante Mecenate – si legge in una nota dell’associazione -, ci troviamo adesso di fronte a un altro segnale che conferma il clima di tensione che si respira in città fra residenti e chi si occupa di intrattenimento sotto varie forme. Certo, si tratta ovviamente di due segnali ben diversi fra loro: un’aggressione a un cameriere che non ha alcuna giustificazione, da una parte; una protesta civile a mezzo stampa, dall’altra”.

“A legarli fra loro – prosegue Confcommercio – c’è però una insofferenza sempre più evidente da parte dei residenti verso attività commerciali e culturali di ogni genere che si svolgano in orario serale. Lucca è una città che negli ultimi 20 anni si è trovata al centro di una evoluzione enorme, trasformandosi in una realtà turistica internazionale che le garantisce ricchezza e vitalità. Un processo profondo e strutturato, dal quale indietro non si torna e che prevede tanti eventi serali e vitalità, specie in estate”.

“A chi fa impresa – termina la nota - va garantito una volta per tutte il diritto a poter lavorare, ovviamente nel rispetto delle regole vigenti, senza ogni volta vedersi agitare lo spettro di esposti e denunce per ogni manifestazione, qualunque essa sia”.