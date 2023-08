"LUCCA: Tre giorni dedicati a Zeffirino Poli e al cinema muto di Chaplin e Keaton"

Charlie Chaplin, Buster Keaton e il cinema muto sono protagonisti a Bolognana dove è in programma “Mr Wonderland - A little film festival. Il cinema delle origini e delle migrazioni, in omaggio a Zeffirino Poli“, che si svolgerà il 5, 6 e 7 agosto, sotto la direzione artistica di Alessandro Bertolucci. Il festival – che rientra nel programma ‘I Musei del Sorriso’ – per tre giorni vedrà il cinema muto protagonista a Bolognana e prende spunto dal documentario di Valerio Ciriaci, realizzato con la Fondazione Cresci, ‘Mister Wonderland’ (disponibile su RaiPlay), che – grazie alle ricerche di Luca Peretti – ha permesso di conoscere la vita di Zeffirino Poli, pioniere degli spettacoli di intrattenimento nel nord America e originario di Bolognana.