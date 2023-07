"Lucca: Tra le Novità Cori Gospel e Tango sulle Mura"

A differenza dello scorso anno, questa edizione proporrà un percorso che si estenderà a tutto il perimetro delle Mura, comprendendo quindi anche il baluardo della Libertà. Saranno aperte tutte le casermette e anche l’illuminazione delle varie postazioni sarà incrementata, senza nulla togliere all’atmosfera magica e soffusa della serata. Sulla passeggiata delle Mura saranno inoltre presenti due classici carretti del gelato. Al nuovo Info Point delle Mura del castello San Donato si potrà effettuare una visita immersiva all’interno delle 5 opere più famose di Claude Monet, ricostruite e animate virtualmente: Impressione, levar del sole, La passeggiata, I Papaveri, la serie de I covoni e Il ponte delle ninfee. Lo storelling, realizzato da WAY Experience, solo in questa occasione sarà gratuito e su prenotazione. Anche quest’anno la manifestazione, essendo concepita come itinerante, nel senso che lo spettatore attraversa il percorso passeggiando letteralmente da una postazione all’altra, non prevede posti a sedere, ma ci sarà la possibilità, per chi ne avesse bisogno, di usufruire comunque di sedie che saranno messe a disposizione su richiesta. Cambia anche l’immagine che quest’anno veicolerà la manifestazione sul materiale promozionale: quest’anno è stata infatti scelta una suggestiva fotografia delle Mura con la piattaforma San Frediano in primo piano e un vasto cielo stellato.