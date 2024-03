Lucca torna ai vertici della scherma nazionale

La meglio gioventù schermistica italiana si dà appuntamento a Lucca: 846 atleti gareggeranno nel Polo Fiere di Lucca da giovedì 7 fino a domenica 10 marzo per la seconda Prova nazionale giovani e assoluti fioretto e sciabola.

Il programma dell’evento è stato presentato ieri mattina nel corso di un incontro a Palazzo Orsetti dall’assessore allo sport Fabio Barsanti, dall’amministratore unico di Lucca Crea, Nicola Lucchesi; e da Domenico Cassina presidente di Federscherma Toscana, dal presidente e dal consigliere dell’Associazione Schermistica Lucchese ‘Oreste Puliti’ Sorin Radoi (responsabile della nazionale under 20 di sciabola) e Andrea Bocconi, nonché in rappresentanza degli atleti da Niccolò Panconi.

"E’ un evento che colloca Lucca ai vertici della scherma nazionale – ha spiegato l’assessore Barsanti – grazie all’impegno della "Oreste Puliti", per noi è un grande orgoglio visto che questa è una delle due prove che serviranno per scremare gli atleti per i campionati italiani". I ringraziamenti al Comune di Lucca che da quest’anno è partner della Federazione, sono arrivati dai responsabili sia della società lucchese che della Federazione.

"Scenderanno in campo i migliori schermidori – ha aggiunto Radoi – è una bella sfida e per Lucca un onore ospitare l’evento grazie alla disponibilità del sindaco e dell’assessore allo Sport".

L’amministratore unico di Lucca Crea, Nicola Lucchesi, nel ribadire la versatilità dell’impianto del Polo Fiere, ha manifestato tutta la sua soddisfazione per la scelta della struttura.

"I valori dello sport – ha ricordato – sono i valori di Lucca Crea, e ospitiamo con grande piacere tutti questi atleti".

Lucca conferma ancora una volta la sua grande tradizione schermistica con un evento nazionale nel percorso che precede i campionati italiani con i migliori talenti del fioretto e della sciabola.

Il programma. Si parte domani, giovedì 7 marzo, alle 9 fioretto femminile giovani, alle 12 sciabola maschile giovani. Venerdì 8 marzo ore 9 fioretto femminile assoluti, sciabola maschile assoluti. Sabato 9 marzo ore 9 fioretto maschile giovani, ore 13 sciabola femminile giovani. Domenica 10 marzo ore 9 fioretto maschile assoluti, sciabola femminile assoluti.

Le pedane installate al Polo Fiere per ospitare le gare di questi fine settimana saranno in totale 32.

Fabrizio Vincenti