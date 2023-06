Lucca Summer Festival 2023, Autocertificazione obbligatoria per accedere alle aree interdette

Per i concerti del cartellone Lucca Summer Festival 2023, il Comune avvisa che chi dovrà accedere alle aree interessate dai concerti per motivi di lavoro o per entrare in locali di proprietà o in affitto, dovrà presentare una autocertificazione. In particolare, coloro che ritengono di aver diritto di accesso nelle aree interdette dovranno compilare e sottoscrivere l’apposito modulo disponibile in formato cartaceo presso l’Urp del Comune di Lucca in via del Moro o scaricabile dalla homepage del sito www.comune.lucca.it. Il modulo compilato, sottoscritto e corredato da fotocopia di documento d’identità in corso di validità, dovrà essere indirizzato a [email protected] o consegnato a mano all’ufficio Sportello Eventi di villa Bottini (al secondo piano) dalle 9 alle 11 tutti i giorni, esclusi sabato e domenica. L’autocertificazione dovrà essere inviata e consegnata a mano non oltre due giorni prima del concerto per il quale si richiede l’accesso alle aree interdette. Solo per il primo concerto, quello dei Kiss di domani, le autocertificazioni saranno accolte fino a stamani alle 12. Per ogni singolo concerto, le liste dei soggetti autorizzati all’accesso saranno consegnate all’organizzazione del Lucca Summer Festival, che le fornirà agli addetti al controllo.