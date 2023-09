LUCCA: Sul Red Carpet con Isabelle Huppert - Premio alla Carriera

Quello della diciannovesima edizione del "Lucca Film Festival" è un ricco e variegato programma che porta nella nostra città protagonisti dello Star System di fama mondiale. Sarà infatti anche l’attrice francese Isabelle Huppert una delle ospiti d’onore dell’edizione di quest’anno. L’attrice riceverà, lunedì 25 settembre, sul palco del Festival, il Premio alla Carriera e sarà omaggiata con la proiezione - in francese con i sottotitoli in italiano - del suo ultimo film, "La verità secondo Maureen K.".

L’evento è realizzato in collaborazione con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, che distribuisce il film in Italia. Un’opera cinematografica dal tema importante, quello dello sciopero e delle lotte sindacali, in cui si narra la storia di un’esponente sindacale di spicco di una multinazionale: un’esperienza che apre le porte ai più alti livelli dell’industria e della politica. Ma quando cerchi di ostacolare gli interessi dei potenti, il contraccolpo può rivelarsi brutale, soprattutto se sei una donna in un mondo dominato dagli uomini.

E’ la vera storia di Maureen Kearney che, dopo essere stata aggredita e umiliata in casa sua, viene inizialmente ascoltata e protetta, ma le indagini si svolgono sotto pressione e nella mente degli inquirenti inizia a crescere il dubbio: da vittima, la donna si ritrova a essere la prima sospettata. Non creduta, vilipesa, trattata da bugiarda e visionaria, Maureen dovrà fare di tutto per riuscire a dimostrare la sua verità: in scena un thriller paranoico avvincente e contemporaneo con una inarrivabile e inimitabile Isabelle Huppert.

"Questo è un avvincente film che tratta un tema particolare e molto discusso in questo periodo: quello dello sciopero - commenta Nicola Borrelli, direttore del Festival - Un tema che ci fa sicuramente pensare allo sciopero che, in questi mesi, sta toccando e paralizzando Hollywood e l’industria cinematografica statunitense".

Giu. Alb.