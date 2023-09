LUCCA: Su la Maschera, Set Premi Cosplayer e Sfilata Barbie

“Tutto iniziò nel settembre 2013, quando Stefano Giuntini, Cristina Puccinelli, Nicola Borrelli e il professor Vincenzo Placido diedero vita a un’idea che avrebbe cambiato il panorama culturale di Lucca – ha ricordato il sindaco Mario Pardini nella conferenza stampa di ieri –. Chiamarono questo evento “LuccaEffettoNotteCinema”, ispirandosi sia al titolo italiano del film di François Truffaut, “La Nuit américaine” (Effetto Notte) - che evocava le scene notturne girate alla luce del sole, utilizzando un filtro speciale -, sia al libro di Placido che raccontava cinquant’anni di cinema nella città: “Lucca Effetto Cinema”, appunto. Un bellissimo evento che coinvolge la città a 360 gradi, frutto di ottime sinergie“. L’appuntamento è per il 30 settembre, una “notte bianca“ in realtà coloratissima, con il centro storico pronto a esprimere secondo cinque aree tematiche (western, horror, comedy, musical e drama), il cinema e le sue fantasiose digressioni. Premi in vista per le migliori performance degli oltre 50 esercizi pubblici coinvolti – e 30 compagnie provenienti dalla Toscana e oltre – ma anche per il miglior trucco e “parrucco“ (100 euro ciascuno) dei cosplayer per questa speciale edizione che vede la co-produzione del Comune di Lucca e della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

Per partecipare occorrerà scattare una foto in costume e durante la serata del 30 di Lucca Effetto Cinema 2023, condividerla nelle stories del profilo personale taggando la pagina “Lucca Film Festival”. In più per gli esercenti ci sarà un premio per un valore di 500 euro, assegnato dal pubblico che voterà on line le performance live o dopo aver seguito l’evolversi dei lavori o le pillole degli spettacoli sui social. Il premio della giuria avrà un valore di 500 euro. La novità sarà la parata Barbie, in collaborazione con l’associazione Don Baroni, per la quale Irene Passaglia, curatrice artistica, ha voluto ringraziare Nicola D’Olivo. Il pubblico sarà vestito di rosa e porterà con se la bambola mito, con eco solidale.

Per la prima volta tra i premi anche la maglietta e la borsa griffata con il simbolo del Festival. “Abbiamo puntato molto sulle produzioni, oltre 35 sono approdate in città nell’ultimo periodo – così l’assessore Santini–. Lucca Effetto Cinema è un fiore all’occhiello che risponde anch’esso all’obbiettivo di puntare alla qualità piuttosto che ai record di presenze“. Alla festa parteciperanno anche i ristoratori lucchesi con menù “da Oscar“ per esaltare le tipicità, che saranno votati dai clienti. Promozione con effetto moltiplicatore: per la prima volta l’evento si inserisce in “Vetrina Toscana“.

Laura Sartini