Lucca ‘sposa‘ Pinocchio Si lavora alla sinergia con il parco di Collodi

Sono in corso una serie di incontri tra l’assessore al turismo del Comune di Lucca Remo Santini ed i vertici della Fondazione Carlo Collodi, nella persona del presidente Pier Francesco Bernacchi, per formulare una strategia di promozione turistica che possa unire ed avvicinare metaforicamente le due mete, distanti solo 18 chilometri, ampliando così l’offerta esperenziale per i sempre più numerosi visitatori. In previsione un accordo formale che prevederà itinerari condivisi, sinergie e iniziative congiunte tra due luoghi di forte attrazione e impatto, che allargano i propri orizzonti tramite una inedita e ambiziosa collaborazione.

Il Parco di Pinocchio è l’area tematica dedicata alla fiaba più famosa del mondo, situata come ben noto proprio a Collodi, frazione del Comune di Pescia, laddove l’autore Carlo Lorenzini (in arte appunto Collodi) trascorse la sua fanciullezza.

“Una sinergia nuova e ambiziosa – dice l’assessore Santini – che unisce la nostra città d’arte ad un luogo magico, distante solo 18 chilometri, attrazione e riferimento per un turismo di famiglie che restano, che vivono il territorio per più giorni e che cercano di arricchire il proprio viaggio con un’esperienza indimenticabile. Siamo soddisfatti per un percorso che mira ad ampliare l’offerta turistica del territorio e il target di riferimento, proiettando Lucca in una dimensione sempre più internazionale”.

“La storia, la cultura degli abitanti dell’antico borgo di Collodi e delle sue bellezze sono profondamente radicate nel territorio della città di Lucca – dichiara Pier Francesco Bernacchi, Presidente della Fondazione Carlo Collodi - Anche il turismo che proviene dall’Europa e che frequenta Lucca, trova un degno e sorprendente completamento nella visita di quanto Collodi offre“.