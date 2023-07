LUCCA, Sinistra Italiana attacca spese di 150mila euro per celebrazioni pucciniane

"Celebrazioni pucciniane: i conti non tornano": lo sostiene in una nota Sinistra Italiana Lucca che attacca il Comitato per il Centenario Pucciniano e la scelta di organizzare un concerto per il prossimo 11 luglio in piazza Napoleone diretto dal maestro Beatrice Venezi er un totale di 150mila euro, orchestra e spese varie comprese.

"Non sappiamo chi verrà a cantare – si legge in una nota – e sicuramente saranno artisti di primo ordine ma, sempre con conti grossolani, la nostra calcolatrice indica spese che, per raggiungere la cifra indicata, non possono essere inferiori ai 20.000 euro a cantante (nota bene: al 30 giugno ancora non si riesce ad evincere niente di questo evento da internet), e non dovrebbe essere da meno il cachet del direttore. Cifre sempre alte e fuori dal mercato reale".

Un investimento di questa portata per un unico evento, secondo Sinistra Italiana, penalizza altre possibilità.

"A Lucca – aggiungono – vi sono molte realtà musicali attive sul piano didattico e performativo. Molte di queste hanno contributi annuali (ripetiamo, annuali) che non superano i 20.000 euro totali (sappiamo che l’ente erogativo principale è la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, altre, con storia e eventi che non hanno una rilevanza minore di quello preso in oggetto, possono andare ben oltre ma raramente arrivano a 150.000 euro e comunque per un’attività di un anno, non di un solo concerto. Questo concerto, ancora non pubblicizzato a 12 giorni dalla rappresentazione, si inserisce "trasversalmente" e non nella programmazione ufficiale del Summer Festival. Quale allora lo scopo? Come mai nessun professionista, professore di orchestra e direttore, e ce ne sono molti di validissimi anche solo nella provincia di Lucca, non insorgono e denunciano un tale spreco di soldi?".