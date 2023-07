LUCCA: “Sinistra Con” si schiera contro il Maxi Progetto

"Da qualche giorno – afferma una nota di “Sinistra con“ – il Comitato Altrestrade, il Comitato per la difesa dei Laghetti di Lammari e gli altri Comitati e Associazioni del Coordinamento per la tutela ambientale e della salute dei cittadini contro gli Assi Viari per una mobilità alternativa hanno cominciato a raccogliere le firme per la presentazione al Comune di Lucca, al Comune di Capannori e alla Regione Toscana di una petizione popolare per chiedere di abbandonare il progetto di costruzione del cosiddetto sistema tangenziale est di Lucca".

"“Sinistra con“ – prosegue la nota – è profondamente convinta che non solo il progetto, ma l’intera idea di mobilità da cui nasce sia vecchia, superata e capace solamente di creare molti più problemi di quelli che vorrebbe risolvere. Non guarda al futuro, alla necessità e all’urgenza di realizzare una mobilità delle persone e delle merci basata su ferrovie e tranvie, su un trasporto pubblico potenziato e qualificato, sulle diverse forme di mobilità condivisa, sul massimo utilizzo in città e per gli spostamenti brevi della bicicletta e delle altre forme di mobilità sostenibile. Siamo a fianco della mobilitazione dei comitati e dei cittadini per la raccolta delle firme".