Lucca si schiera contro la violenza “Siamo il grido di chi non ha più voce“

E fai rumore. Un fiocco rosso, un drappo rosa, un filo di rossetto sul volto o un ombrello colorato. Lucca ha risposto presente nella giornata contro la violenza sulle donne, riempiendo le piazze di colore e rumore, ma non senza rabbia. La mattinata ha avuto un unico, profondo e malinconico sottofondo: la canzone “Fai umore“ di Diodato, che ha accompagnato ’Lucca si intreccia’, manifestazione organizzata da Croce Verde, Auser Filo d’Argento, e Centro Antiviolenza Luna. Una parata di ombrelli aperti contro ogni tipo di violenza, con i partecipanti che a gran voce hanno richiesto di alzare i decibel per non lasciare più in silenzio questo male della nostra società. Un momento toccante, concluso con un lungo applauso e tanti abbracci sentiti. Nel pomeriggio, invece la manifestazione che ha riempito le vie del centro storico è stata quella di “Non una di meno“.

In centinaia hanno sfilato da piazza Napoleone a piazza del Salvatore, luogo simbolo della lotta contro le violenze di genere di Lucca. Si è iniziato con la distribuzione di drappi rosa, un simbolo in questa lotta di diritti, che i manifestanti hanno indossato con orgoglio, passando per i tradizionali cartelli e i cori. Un grido all’unisono, “Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce”, non per piangere e commemorare le vittime, ma forti, unite e piene di rabbia, pronte a far sentire, appunto, la propria voce. La lotta continua, e mai come nella giornata di ieri si è fatta forte e impenetrabile il fronte della ribellione. Un corteo lungo e solido nel quale uomini e donne hanno sfilato per dire basta alle ingiustizie e alle mancanze che continuano a caratterizzare la nostra società.

La manifestazione è iniziata sotto Palazzo Ducale, sede della prefettura, scelta in maniera simbolica per far arrivare dritto il messaggio alle istituzioni, per concludersi in piazza del Salvatore, proprio sotto una statua di donna, la ninfa. Il nome di Giulia, Giulia Cecchettin, tragicamente scomparsa pochi giorni fa e vittima di femminicidio, si è alzato nella piazza della Misericordia, stretta nel ricordo di un’altra vita strappata troppo presto. “Giulia siamo noi“, hanno cantato i presenti, a squarciagola, provando a far arrivare fino in cielo un grido di dolore, ma anche di resistenza e di lotta, di volontà di continuare a non mollare. Un corteo ricco di interventi e testimonianze, con il desiderio di non dover piangere una donna di più. Grandi e piccine, giovani e nonni, uniti dalla volontà di esserci, perché anche un semplice gesto come la presenza può voler dire tantissimo in una battaglia sociale così profonda. E il rumore è stato nuovamente protagonista, perché oltre alle canzoni non sono certo mancati tamburi, fischietti, mestoli e coperchi o qualsiasi cosa potesse attirare l’attenzione. Perché alla fine l’unico obiettivo è quello, accendere la luce su un problema e non farla spengere più.

Una lotta nata dalla stremata esasperazione della situazione attuale nel nostro paese, che ha riscontrato grande e forte sostegno da parte di tutta la città. La lotta ad un patriarcato che si combatte solo e soltanto con la partecipazione attiva, e il sostegno alle donne da parte di tutti, nessuno escluso.

Iacopo Nathan

Rebecca Graziano