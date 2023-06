LUCCA, Si conclude la sessione estiva di "Un teatro sempre aperto" al Teatro del Giglio

Si conclude la sessione primaverileestiva di

“Un teatro sempre aperto”, progetto che ha tenuto aperto e fruibile il Teatro del Giglio dal 13 maggio. Martedì 27 alle 16, nel foyer, li allievi della classe di viola del M° Fabio Merlini, in collaborazione con il Conservatorio “Boccherini“. Mercoledì 28 (foyer, ore 11 e 11.45): Emanuela Gennai in “La raccontastorie: le più belle storie per bambini raccontate da Elsa,

dal Regno di Frozen”. Venerdì 30: dalle ore 16, l’installazione “Attori nascosti II atto“, con, alle 17, la performance di Cataldo

Russo e Francesco Nutini. Alle 18.30, “Le foyer electronique“, con musica del dj Federico De Robertis.