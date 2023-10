"Lucca sede ideale". La città sempre più protagonista. Cresce l’entusiasmo

L’entusiasmo per la riuscita e il successo della seconda edizione di Pianeta Terra Festival – organizzato dagli Editori Laterza e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – è palpabile nelle parole degli organizzatori della rassegna. Rassegna che, dopo aver messo le radici, non può che porsi l’obiettivo di crescere ancora di più negli anni, ma soprattutto essere anche un faro che illumini le buone pratiche ambientali durante tutto l’anno. Proprio come ha sottolineato il presidente della Fondazione Crl, Marcello Bertocchini, "Pianeta Terra Festival ha messo le sue radici: a tutti noi, veramente tutti, spetta ora il compito, anzi l’obbligo morale, di curare e alimentare questa creatura affinché sia sempre più patrimonio del territorio ed elemento catalizzatore di iniziative e buone pratiche durante tutto l’anno".

"Da Lucca anche quest’anno è partito un messaggio forte e chiaro a tutto il Paese - dichiara l’editore Giuseppe Laterza - occorre moltiplicare l’impegno ecologico nella consapevolezza dei rischi e delle opportunità che sono di fronte a noi. Ringraziamo la città che ha partecipato con tutte le sue componenti, rendendo Pianeta Terra una straordinaria occasione di conoscenza condivisa".

"Desidero ringraziare la città di Lucca che, ancora una volta, ha dimostrato di essere il luogo ideale dove ospitare il Pianeta Terra Festival - aggiunge il direttore scientifico Stefano Mancuso - . La comunità che si è creata con la prima edizione è diventata oggi una magnifica rete robusta e interconnessa che sono certo continuerà a crescere e a portare nei prossimi anni importanti frutti di conoscenza".

Cris. Cons.