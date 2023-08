"Lucca: sconvolti, il colpevole deve essere assicurato alla giustizia"

Il consigliere regionale FDI Vittorio Fantozzi e il consigliere comunale FDI di Altopascio Valerio Biagini vogliono esprimere il loro cordoglio per la scomparsa di Luigi Pulcini, l’uomo aggredito lo scorso 6 agosto in piazza ad Altopascio.

“Abbiamo appreso la notizia della scomparsa del signor Pulcini questa mattina e vogliamo porgere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia”, queste le prime parole di Fantozzi. “La vicenda ci ha lasciato sconvolti fin da subito e confidiamo nelle forze dell’ordine, perché il colpevole di questo ignobile gesto sia al più presto assicurato alla giustizia”.

“Esprimo tutto il mio cordoglio e quello dell’intero Gruppo di Fratelli d’Italia di Altopascio - prosegue Biagini - per la prematura scomparsa del nostro concittadino di adozione Luigi Pulcini. Sono stati dieci giorni in cui non abbiamo smesso di sperare che la situazione potesse migliorare, anche se il quadro clinico era gravissimo. Siamo vicini alla sua famiglia e soprattutto alla moglie Sandra, alla quale simbolicamente vorrei porgere un carezza, come quelle che i figli porgono alle madri, per farle sentire tutto il mio affetto. Siamo certi che le Forze dell’Ordine porteranno in breve tempo a termine la ricerca del colpevole che dovrà pagare per le sue azioni”.

“Vorremmo dire un’ultima cosa – concludono –: purtroppo fatti di cronaca come questo sono divenuti all’ordine del giorno ovunque. E’ una deriva della società che non vogliamo e non possiamo tollerare, e stiamo lavorando perché strade e piazze tornino ad essere luoghi sicuri e di aggregazione”, concludono Vittorio Fantozzi e Valerio Biagini.