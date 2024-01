Lucca, scontro frontale sulla Sarzanese. Due feriti, uno è grave

Lucca, 22 gennaio 2024 – Due persone sono rimaste ferite (una in maniera più grave) in uno scontro frontale tra due auto in località San Macario, nel comune di Lucca, sulla Sarzanese. I vigili del fuoco e il 118 sono intervenuti per soccorrere i feriti. I vigili del fuoco hanno estratto i due uomini occupanti dei rispettivi veicoli e li hanno affidati alle cure del personale del 118 presente sul posto. Per uno dei due è stato necessario anche l'intervento dell'elicottero Pegaso.