Lucca, sciopero alla Korber. Il sindacato: “No a 90 esuberi”

Il presidio di fronte alla Korber (Alcide)

Lucca, 7 febbraio 2023 – Altra giornata di sciopero e presidi ai cancelli della Körber (ex Perini) di Mugnano ( Lucca), proteste che seguono l'annuncio da parte dei vertici aziendali di circa 90 esuberi. «In attesa di disponibilità positive da Körber, degne della storia migliore di questa realtà, proseguono le nostre manifestazioni di dissenso - spiega la Rsu aziendale - Proseguiremo inoltre anche con il blocco straordinari a ogni livello». Il presidio di stamani è davanti ai cancelli dell'azienda, che produce macchinari per cartiere.

«I lavoratori della Korber hanno effettuato tre ore di sciopero con presidio davanti all'entrata dello stabilimento e l'adesione é stata massiccia», inoltre «domani vi sarà un'ulteriore incontro con l'azienda, dove sul tavolo restano 80/90 esuberi su 460 dipendenti». Lo riferisce nel pomeriggio Massimo Braccini, segretario generale Fiom Toscana, riguardo all'agitazione in corso nell'azienda di macchinari per cartiere a Lucca.

«L'azienda ha messo in evidenza che la crisi aziendale deriva dai seguenti fattori: riduzione degli ordinativi, diminuzione del fatturato, aumento dei costi delle materie prime e del personale - spiega Braccini - ma se parliamo di costi riteniamo che vadano valutati complessivamente» e «un importante costo aziendale riguarda sicuramente l'affitto dello stabilimento, la cui proprietà é la società Fpm, che fa capo a un imprenditore della zona. Infatti la Korber non é proprietaria dello stabilimento e ci risulta abbiano ricevuto disdetta a giugno 2022 ed il contratto cesserà la sua efficacia al 31 dicembre 2023».

«Ci risulta altresì - ancora Braccini della Fiom - che vi sia in corso una trattativa tra le due società, ovviamente nella loro piena legittimità, ma trovandoci in questa situazione molto difficile e con esiti incerti, se non viene trovato un'accordo o aumenterà ulteriormente il costo dell'affitto, alla fine si creerebbe un'ulteriore grave problema, sia per la permanenza della Korber nello stabilimento di Lucca, sia per un'ulteriore aumento dei costi mentre discutiamo di esuberi di personale. L'iniziativa economica privata é libera ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale». «Riteniamo opportuno fare chiarezza anche su questo aspetto di non poco conto - conclude - e continueremo a lottare per garantire la salvaguardia occupazionale, le professionalità, che sono il vero valore aggiunto, gli investimenti e la continuità produttiva aziendale della Korber a Lucca».