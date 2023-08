“LUCCA: Sbagliato cancellarlo, è strumento di civiltà“: così la Cgil

“Il reddito di cittadinanza è uno strumento di civiltà – dichiara a chiare lettere in premessa il segretario generale Cgil, Fabrizio Simonetti–. Lo hanno i paesi europei, e rappresenta la possibilità di dare alle persone che non hanno il reddito da lavoro uno strumento di sostentamento fondamentale per traghettare verso un’occupazione vera che non si frutto di “ricatto“. In più consideriamo anche le zone che sono sotto controllo della malavita: l’assegno è un’alternativa ancora più importante rispetto al morire di fame o al soggiacere rispetto a queste richieste“. Eppure è ampia la fronda di chi sostiene che il reddito di cittadinanza si affianca, e in qualche modo alimenta, il lavoro nero. “Gli abusi ci sono ovunque, ma se il lavoro nero c’è è perchè viene offerto dagli imprenditori – evidenzia Simonetti –. Resta il fatto che se non hai sostentamento sei ricattabile anche da chi ti offre condizioni di lavoro che non sarebbero altrimenti accettabili. Serve creare politiche per l’occupazione, questo sì, ma il reddito di cittadinanza è uno strumento che dovrebbe restare. Invece così come è pensata la riforma, lo andrà a cancellare in larga parte“. La Cgil soltanto nel 2022 ha elaborato per 1.700 domande in provincia, di cui la maggior parte provenienti dai comuni della Versilia, da quello di Lucca e da quello di Altopascio. “Si tratta di un provvedimento che discende dall’accezione cara a tanta destra che ritiene – sottolinea il segretario generale Cgil – che la povertà sia una colpa individuale di chi fondamentalmente non ha voglia di lavorare, e non conseguenza di un contesto generale che dovrebbe essere corretto da politiche mirate all’occupazione. Io non riesco a credere che una persona si possa adagiare su un reddito di 500 euro invece che trovare un lavoro e un vero stipendio“. Al momento agli sportelli Cgil di Lucca non ci sono particolari reazioni, rispetto al provvedimento che cancellerà in parte il reddito di cittadinanza. Rassegnati oppure solo momentaneamente disorientati.

L.S.