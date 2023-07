LUCCA: Rissa alla Caritas, agente colpito: 29enne in manette al cpr

Scoppia una rissa alla mensa della Caritas . Un altro episodio movimentato dopo quello dell’8 luglio scorso, avvenuto al momento della distribuzione del pasto in via del Fosso. Martedì pomeriggio un ragazzo di 29 anni, cittadino marocchino, ha minacciato, apparentemente senza motivi, una donna che come lui era in fila alla mensa. Vedendo che la situazione si stava infiammando, i volontari della Caritas hanno chiamato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati in via del Fosso il 29enne era ancora lì, hanno provato a identificarlo ma il giovane era senza documenti. A quel punto, quando i poliziotti hanno tentato di portarlo in Questura per l’identificazione, lui ha iniziato ad opporre resistenza. Ha minacciato gli agenti, per poi tirare un calcio al ginocchio a uno di loro. La polizia lo ha quindi tratto in arresto. Ma una volta in Questura, il 29enne non ha dato segnali di volersi calmare. Anzi. Secondo il racconto degli stessi poliziotti, ha continuato a dare in escandescenza, questa volta prendendosela con se stesso. Ha sbattuto la testa contro l’auto di servizio e poi contro le pareti degli uffici. Il 118 intervenuto non ha riscontrato gravi conseguenze. Per l’agente colpito a un ginocchio, invece, sono stati certificati 7 giorni di prognosi.

Il 29enne, che alle spalle ha dei precedenti di questo tipo per i quali è stato già condannato in passato, è stato arrestato per resistena, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. A conclusione della direttissima di ieri mattina, il giudice ha concesso i termini a difesa al 4 settembre. Nel frattempo, appurata la sua irregolarità, è stato accompagnato al centro per il rimpatrio di Gorizia, dopo il decreto di espulsione del prefetto.