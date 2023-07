LUCCA: "Ready? Tradimento in vista: Comune rifiuta l'accordo con la rete Ready"

Il Comune non ha firmato l’accordo annuale con la rete Ready, con tutto quello che questo significa a livello economico e sociale. A farlo sapere sono i consiglieri Bianucci e Vietina (in foto), preoccupati da questa mancata firma che potrebbe significare solo una cosa: la volontà di uscire dalla rete. Per ora è solo un’ipotesi, ma neanche troppo imprevedibile. Non sarebbe la prima volta che un comune toscano esce dalla rete Ready dopo aver virato a destra, se poi si aggiunge che la delega alle pari opportunità è stata assegnata sei mesi dopo l’insediamento e che la commissione è ancora in fase di costruzione (l’avviso per il rinnovo è scaduto a marzo), si fa presto a tirare due somme. Ma magari non sarà così. Sarà il sindaco a chiarire rispondendo all’interrogazione di Bianucci e Vietina che chiedono: "Perché il Comune di Lucca si è rifiutato di siglare l’accordo annuale della rete Ready, perdendo così il finanziamento annuale messo a disposizione dalla Regione per le iniziative contro le discriminazioni? Intende recedere dalla rete".

"La nostra preoccupazione - concludono - è che l’amministrazione di destra, con una scelta ideologica, faccia perdere alla città le risorse che non costano nulla alle casse comunali, e che possono invece contribuire ad azioni mirate contro le discriminazioni. Sarebbe una grossa sconfitta e un tradimento da parte di Pardini, che aveva promesso di voler essere il sindaco di tutti. In campagna elettorale - ricordano - usò parole tutt’altro che negative sul monitoraggio della qualità della vita delle persone lgbt per poi, un anno dopo, sfilarsi da questo impegno".

T.S.