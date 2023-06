Lucca project contest per aspiranti fumettisti sulla passerella Comics

Tempo di Lucca Project Contest, promosso da Lucca Comics & Games con la collaborazione di Edizioni BD. Al progetto vincitore sarà assegnato un contratto per la realizzazione dell’opera con un compenso di 2000 euro lordi: la storia finale dovrà essere completata entro un anno e sarà presentata durante l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games. Un’occasione unica per entrare nel mondo della Nona Arte da professionisti, un lavoro che negli anni ha dato spazio a giovani talenti come Elena X e Valentina Galluccio, vincitrici delle edizioni 2021 e 2022. Al centro del concorso, il lavoro dei giovani under 40: potranno accedere alle selezioni i nati a partire dal 1° gennaio 1984. Le procedure di iscrizione saranno aperte il 20 giugno; i progetti dovranno pervenire entro il 15 settembre attraverso la stessa area riservata del sito del Festival usata per l’iscrizione (info www.luccaprojectcontest.it).