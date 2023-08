Lucca, pretendono di mangiare gratis e minacciano il titolare: “Ti tagliamo la gola”

Lucca, 1 agosto 2023 – Hanno mangiato, in due, e pure bevuto, senza pagare. Non solo. Hanno pure minacciato il titolare di un locale in centro a Lucca, facendo il gesto di tagliargli la gola con un coltello; poi, sono scappati. È accaduto la notte scorsa, a Lucca, poco dopo le 22.

Il titolare di un kebab ha dato l'allarme alla polizia, che si è messa subito sulle tracce dei due soggetti poco raccomandabili, marocchini di 20 e 24 anni.

Dopo qualche ora, intorno alle 1, hanno fatto la stessa cosa in un bar di piazza San Michele, dove hanno preteso di essere serviti gratuitamente, minacciando il titolare. Le volanti, arrivate sul posto, sono riuscite a quel punto a bloccare uno dei due soggetti, mentre l'altro si è dato alla fuga. Portato con non poca difficoltà in questura, il giovane ha opposto resistenza e minacciato gli agenti.

Il primo titolare minacciato ha riconosciuto l'uomo fermato come uno dei malviventi e ha fornito anche una precisa descrizione del secondo. Le ricerche sono continuate fino a notte fonda e terminate alle 4.50, quando anche il secondo malvivente è stato intercettato alla stazione e arrestato come il compare.