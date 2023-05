Lucca Pottery Festival 40 artisti della ceramica in piazza del Giglio

Una mostra mercato dedicata alla ceramica d’autore con oltre 40 artisti provenienti da tutta Italia con pezzi di artigianato unici, laboratori didattici per grandi e piccini, presentazioni di libri: oggi e domani dalle 9 alle 20, in piazza del Giglio arriva la V edizione di Lucca Pottery Festival. La due giorni dedicata al mondo della ceramica è organizzata dall’associazione Arte della Ceramica con il patrocinio del Comune di Lucca, CNA Lucca, Artex e OMA - Osservatorio dei Mestieri d’Arte, la compartecipazione di Camera di Commercio Toscana Nord Ovest e in partnership con la Fondazione Centro Studi Ragghianti. Durante la manifestazione si potranno trovare i materiali ceramici più svariati e innovativi declinati come oggetti d’uso quotidiano, ma anche arredamento, sculture, gioielli e molto altro. Sarà una vera e propria mostra a cielo aperto dove sarà possibile ammirare, e perché no acquistare oggetti di artigianato unico come i fiori di argilla modellati a mano dell’architetto ceramista Kaja Zupè, le sculture brillanti e iridescenti realizzate con la tecnica del lustro di Maurizio Mastromatteo o ancora gli strumenti di Montis Pescalis creati con l’antica tecnica etrusca del bucchero.