LUCCA, Piscina del Palazzetto potrebbe riaprire a Ottobre

La piscina del Palazzetto potrebbero riaprire a ottobre. La giunta ha appena deliberato di aprire al bando di gara per gestire in via provvisoria, per i prossimi tre anni con eventuale proroga annuale, la vasca comunale del Palasport. “Una soluzione ponte per permettere la godibilità dell’impianto – annuncia l’assessore Barsanti –, in attesa di aver realizzato il maxi progetto nell’ex area della Croce Rossa alle Tagliate. Un project financing che prevederà una piscina da 25 metri, una vasca all’aperto e una ludico motoria“. Intanto però si aprono spiragli per la vasca del Palasport ormai chiusa dal 2020. “Vogliamo riaprirla entro il prossimo ottobre a fronte della conclusione dei lavori degli spogliatoi e bagni. Tramite un bando andremo a individuare un gestore che dovrà garantire per i prossimi tre anni la funzionalità e la fruizione della struttura a prezzi accessibili stabiliti nella delibera licenziata dalla giunta questa mattina“.

L.S.