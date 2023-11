Lucca: pino crolla sulle auto dell’Asl parcheggiate nella zona dell’ex ospedale

Lucca, 16 novembre 2023 – Un pino di grande dimensioni è caduto questa mattina su alcune auto dell’Asl parcheggiate nell’area dell’ex Ospedale Campo di Marte. La caduta è avvenuta quando ancora nessun dipendente aveva preso servizio. Le pianta è di notevole dimensioni sia per ampiezza che per altezza, infatti sono state coinvolte diverse auto parcheggiate. Inizialmente si è abbattuto sul muro perimetrale dell’edificio per poi colpire i mezzi degli operatori Asl che si trovavano all'interno della Cittadella della Salute. In seguito, l'area è stata messa in sicurezza dai tecnici dell'azienda sanitaria. In un comunicato si legge che, oltre ad essere di proprietà dell'azienda, le piante erano state recentemente controllate dalla Regione, che ha in affitto l'edificio e che si occupa anche del controllo delle piante.