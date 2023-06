LUCCA, Piano Triennale con Obiettivi Ambiziosi per Ciclovia, Parco Fluviale e Decoro Urbano

Nicola Buchignani ha ribadito come il parcheggio fuori Porta Santa Maria sia strategico e come il nuovo piano triennale abbia obiettivi ambiziosi. "Sono stati approvati i progetti definitivi – ha poi ricordato – e partiranno a breve i cantieri per la nuova ciclovia lungo l’Acquedotto Nottolini. Approvato masterplan parco fluviale, approvati i definitivi per interventi di riqualificazione verde pubblico, la nuova rotatoria e parcheggio all’incrocio di via dell’Acquacalda e via per Marlia, così pure in questi giorni il progetto per il nuovo impianto di illuminazione al parco San Vito. In corso i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di sette cimiteri, appena iniziati quelli di restauro e aumento sicurezza delle Mura e per il sottopasso alla stazione. Presto sarà avviato il cantiere per il rifacimento di piazza del Giglio e per il restauro della facciata del Teatro".

Cristina Consani (Ambiente, Politiche giovanili, Politiche animali) dà un bilancio è soddisfacente: "Nell’ambito delle politiche ambientali è stato intrapreso un percorso di valutazione e costante sopralluogo dei servizi, constatando le criticità esistenti riguardo alle operazioni di pulizia cittadine e introducendo nuovi mezzi come il T-Riciclo". Sono oltre 900 le nuove alberature già messe a dimora. Le politiche giovanili? Abbiamo valorizzato e potenziato i principali luoghi di aggregazione cittadini, mentre per gli amici a quattro zampe ecco il progetto europeo In Habit, con l’apertura del primo sgambatoio".

Paola Granucci (Commercio e Attività produttive, Innovazione, Decoro Urbano) parla di un’amministrazione che ha messo in atto misure finalmente concrete, come i 400mila euro per il sostegno alle imprese: "Gli eventi mercatali sono stati migliorati, tenendo conto delle aspettative e dei diritti dei commercianti titolari di posteggio su area pubblica".