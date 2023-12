Lucca piange Massimo Toschi. L’uomo di fede e di pace che mise il dialogo al centro

La comunità lucchese piange la scomparsa del professor Massimo Toschi venuto a mancare nella giornata di ieri. Rimasto vedovo con la figlia Sara, aveva 79 anni ed era nato a Porcari. Ammalatosi di poliomielite a un anno, è stato uno dei più importanti divulgatori della pace, e impegnato per tutta la vita nello studio e la ricerca, affrontando temi importanti quali la povertà e il martirio, impegnandosi sempre sul fronte delle disabilità. Numerosa la produzione pubblicistica con libri e articoli dedicati a quelli che egli stesso definiva i grandi maestri, uno fra tutti don Lorenzo Milani. Era stato, inoltre, il primo coordinatore della “Scuola per la pace” di Lucca.

Toschi si impegna in politica e nel 2005 viene eletto nel consiglio regionale toscano nella lista “Uniti per l’Ulivo”. Un uomo di fede, attivo nel terzo settore e scelto dall’ex presidente della Regione Toscana Claudio Martini come assessore alla cooperazione internazionale, perdono, riconciliazione fra i popoli, e per la promozione dei diritti umani e dialogo sull’interdipendenza. Dal 2010 al 2016 svolge gratuitamente l’incarico di consulenza per l’allora presidente Enrico Rossi, in coooperazione internazionale e relazioni internazionali. Toschi si è gettato nei territori colpiti dalla guerra senza risparmiarsi: dall’Iraq al Burkina Faso, da Israele alla Palestina fino ai Balcani e alla Libia. Ha tessuto relazioni importanti, conosciuto la disperazione e incontrato Nelson Mandela e Tareq Aziz, sempre con l’intento di aprire un varco umanitario nei territori colpiti dai conflitti: "Durante gli incontri – affermava Toschi – ho sempre pensato di essere il prestanome delle vittime, dei bambini in particolare".

La pace come mezzo di dialogo, il rifiuto delle guerre, il ruolo della mediazione tra le nazioni come stella polare; e poi il costante riferimento a don Lorenzo Milani, attingendo a una narrazione che faceva dei diritti umani, della povertà e dei bisogni degli ultimi, l’unico caposaldo. Toschi meno di un mese fa aveva partecipato in Provincia a un incontro dove l’autore Michele Zanzucchi presentava il libro dal titolo “Massimo Toschi, una vita da cristiano comune”, alla presenza, fra gli altri, di Alberto Melloni e dell’ex presidente del consiglio Romano Prodi, sincero amico di Massimo Toschi.

La malattia lo minava nel fisico ma non gli aveva impedito di arrendersi, anzi: aveva frequentato il liceo classico “N.Machiavelli” di Lucca e poi si era laureato in filosofia alla Cattolica di Milano per conseguire successivcamente il dottorato di ricerca in storia religiosa. Per molti anni aveva insegnato storia e filosofia al liceo scientifico Vallisneri di cui fu vicepreside. È stato autore di numerose pubblicazioni: fra le tante citiamo “Don Milani e la sua chiesa”(Leonardo Libri), “Un abile per la pace” (Polistampa), “Viaggi di pace. Appunti dai Paesi dei bambini-soldato” (Maria Pacini Fazzi). Un uomo attivo nella ricerca senza mai dimenticare l’impegno sociale. Non si è sottratto ai temi scomodi e per la sua crescita, molti anni fa, scelse di condividere un’esperienza nel carcere milanese di San Vittore. Non si voltò indietro nemmeno al cospetto della sofferenza della malattia altrui, e rimase per alcuni anni vicino ai malati di Aids. Numerosi anche gli incarichi di rilievo, a partire dalla collaborazione con l’Istituto di scienze religiose di Bologna e, proprio recentemente, a maggio, era stato eletto presidente onorario del Movimento Shalom.

Maurizio Guccione