LUCCA: Pensionato Patteggia per Minacce al Nipote con Pistola Finta e Arsenale in Casa

“Il nonnetto vedrai se stasera non ti manda al cimitero“. Erano state queste le parole che l’uomo di 67 anni di Fornaci di Barga avrebbe riservato al giovane nipote, prima di sparare un colpo di pistola ad aria compressa al cielo. E tutto perché il ragazzo, insieme agli amici, stava facendo troppo baccano per i suoi gusti. I fatti risalgono al dicembre 2021. Il pensionato venne poi arrestato per minaccia aggravata dall’uso di armi e detenzione illegale di armi e munizioni. Dopo quell’eccessivo alterco familiare, infatti, i carabinieri gli avevano scoperto in casa un vero e proprio arsenale: tra cui tre fucili da caccia, di cui uno senza matricola e auto-prodotto, due carabine di cui una modificata con silenziatore, una balestra di alta precisone con cinque dardi, due spade, 31 pugnali e 700 munizioni; oltre alla pistola ad aria compressa usata per spaventare il nipote. Tutte armi che l’uomo dichiarò poi al giudice Gianluca Massaro di aver trovato in una grotta e di averle portate a casa in quanto grande appassionato.

In quell’occasione patteggiò una pena di 14 mesi di reclusione e 4mila euro di multa per la detenzione illegale di armi. Per quanto riguarda le minacce, è stata da poco accolta la richiesta di patteggiamento in continuazione con la pena precedente che, in questo modo, aumenta di un mese. Il nipote minacciato si era costituito parte civile.