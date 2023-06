LUCCA, Parco Giochi Realizzato, Ma Manca ancora la Luce

Il parco c’è, ma la luce manca. E’ ciò che ci segnala Paolo Moriconi relativamente all’area giochi di Ponte a Moriano, frutto dei “lavori pubblici partecipati“. “A marzo 2022 – premette Moriconi – l’amministrazione di Alessandro Tambellini iniziò i lavori per un parco giochi nei pressi della stazione ferroviaria di Ponte a Moriano e della scuola materna di Via della Stazione. Il parco fu richiesto dai cittadini partecipanti ai cosiddetti “Lavori Pubblici Partecipati”. Nell’occasione furono richiesti due interventi: il parcheggio scambiatore alla stazione di Ponte a Moriano e il parcheggio nella frazione di Aquilea. Proposte accettate dall’amministrazione comunale ed eseguite con costo di 100.000 euro ciascuno“.

“Durante le riunioni fu anche richiesto di effettuare un parco giochi a fianco del parcheggio scambiatore. Proposta accettata, progettata e finanziata– ricorda Moriconi – . Il parco giochi di Via della Stazione, ha ottenuto un buon risultato di partecipazione. Purtroppo, nonostante sia realizzato da molti mesi, risulta ancora sprovvisto del collegamento alla rete pubblica di illuminazione. Con l’arrivo della buona stagione è un peccato non poterlo utilizzare nelle ore serali. Chiedo all’attuale Amministrazione, un sollecito intervento per provvedere“.