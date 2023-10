Lucca: “Ottavo Over The Real”. Videoarte e Multimedia a Lucca e Pietrasanta

L’ottava edizione di Over The Real, Festival Internazionale di Video & Multimedia Art, in programma a Lucca e Pietrasanta fino al 1 ottobre, festeggia il 60° anniversario della nascita della videoarte attraverso una ricca serie di eventi che interpretano il percorso evolutivo delle arti multimediali dal 1963 ad oggi. Si parte a Lucca oggi alle 18 con l’inaugurazione di 4 installazioni. Per l’occasione ospite “Tv Loop” di Giacomo Verde (Cimitilde, Napoli 1956 – Lucca 2020) pioniere della videoarte in Italia.

“Tv loop” è l’opera interattiva più emblematica di Verde: una telecamera inquadra il televisore al quale è collegata, e in base alla luminosità, al contrasto, al colore del televisore e allo zoom e alla rotazione della telecamera si generano diverse tipologie di immagini geometriche e mandaliche. Quando la mano di uno spettatore, viene interposto nel loop, si creano altri tipi di immagini, di effetti visivi, di pulsazioni. L’opera sarà esposta alla Casermetta Santa Croce. Sempre nella stessa sede l’installazione di Eleonora Manca (artista nata a Lucca che da anni vive e lavora a Torino) il cui trait d’union è il tema dell’inconscio sia individuale che collettivo.

“The lucid dream of the last poets” si presenta su tre grandi monitor come un’indagine caratterizzata da un continuo flusso di immagini e personaggi, così come spesso vengono ricostruiti durante il racconto di un sogno. Luca Serasini e Marco Ricci del Mastro presentano “Gli ascoltatori”. Il sound di Ricci, nato da “rozzi segnali radiofonici e in codice Morse”, si diffonde all’interno dell’auditorium della biblioteca civica Agorà, dove al centro domina la scena, un tavolo rotondo sul quale Serasini raffigura un “Ascoltatore” di fronte a tre scale protratte verso l’alto. Alessandro Amaducci, docente del Dams di Torino, dal 1989 fra i più attivi artisti italiani a livello internazionale, attraverso la video installazione “In Silico”, in mostra nella Sala dell’Affresco del Complesso San Micheletto, analizza il senso di meraviglioso e le possibilità combinatorie del mondo digitale che si scatenano nel creare ibridi a metà fra il naturale e l’artificiale e che si alternano costantemente fra dimensioni simboliche ora “in silico”, ora “in vitro” ora “in vivo”.

Le mostre rimarranno aperte fino al 01 ottobre con orario 10-13 e 17-20. Lunedì 25, alle 17.30, nell’auditorium San Micheletto, proiezione del film “Disco Boy” del regista Giacomo Abbruzzese, al suo esordio cinematografico, che è stato presentato al Festival di Berlino 2023, vincendo l’Orso d’argento per il Miglior Contributo Artistico. Nella foto il videoartista Robert Cahen, ospite il 30.