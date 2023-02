Lucca ospita la quinta tappa di “In-Habit“

Quest’anno Lucca ospita la quinta assemblea generale di In-Habit, il progetto Eu Horizon 2020, che vede coinvolte anche le città di Cordoba, Nitra e Riga, organizzata in collaborazione con l’Università di Pisa- facoltà di medicina veterinaria. In-Habit punta a sperimentare soluzioni innovative per promuovere la salute e il benessere inclusivi nelle città di piccole e medie dimensioni: per far questo, ciascuna città sta realizzando un progetto per mobilitare risorse esistenti per farle diventare strumenti per promuovere quel benessere comunitario che fa riscoprire gli spazi pubblici in un’ottica nuova.

Nel caso di Lucca il progetto si sviluppa nell’ambito del rapporto uomo-animale, a Cordoba sono stati replicati i tradizionali patii (cortili) del centro storico a Las Palmeras, un quartiere svantaggiato, a Riga si sta realizzando un food hub multifunzionale nell’area del mercato locale di Agenskalns e a Nitra si lavora a un paesaggio urbano multifunzionale reversibile open source lungo la pista ciclabile che collega il quartiere di Dražovce con il centro città. Per raggiungere questi obbiettivi, In-Habit ha previsto l’utilizzo di innovazioni tecnologiche e digitali, il rispetto della natura, la tutela della cultura e della socialità negli spazi pubblici urbani.

L’assemblea generale ospitata a Lucca si svolgerà per 4 giorni, dal 21 al 24 febbraio prossimi al Real Collegio, e vedrà confluire in città decine di rappresentanti di istituzioni, enti, associazioni che stanno lavorando ai progetti previsti per le quattro città partners.

“Siamo lieti come amministrazione comunale – dichiara l’assessore alla tutela e al benessere degli animali Cristina Consani – di ospitare questo meeting che porterà allo scambio di esperienze tra la nostra città, Cordoba, Nitra e Riga. Durante queste intense giornate di studio e confronto, mostreremo ai nostri partners il lavoro fatto fin qui per dotare il nostro territorio di percorsi e luoghi dedicati al rapporto fra uomo e animale e per riconsiderare la presenza e il ruolo degli animali in città, ponendoli al centro della vita quotidiana e creando nuove occasioni per vivere insieme e realizzare buone sinergie”.

Il programma delle quattro giornate lucchesi di In-Habit prevede per i primi due giorni, il 21 e il 22 febbraio, diverse sessioni di approfondimento tecnico-scientifico sui progetti. Il 23 febbraio al mattino si svolgerà una dimostrazione pratica con i cani sulle “animal lines”. Il pomeriggio, con L’università di Pisa e Lucca Crea sarà approfondito il tema del rapporto uomo e animale. Il 24 febbraio infine, al Centro civico di San Vito saranno presentati una serie di esempi di buone pratiche del territorio. Mission dichiarata quella di accorciare le distanze tra uomo e animale con ambienti e percorsi dedicatui che favoriscano un’affettuosa e serena “coabitazione“. Le esperienze maturate a Cordoba, Nitra e Riga potrebbero offrire ottimi spunti nel corso delle giornate di confronto programmate.