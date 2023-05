“Lucca on the road“ Oggi ultimo giorno dell’expo auto e moto

Inaugurata venerdì dall’assessore Remo Santini “Lucca On the road”, tradizionale “tre giorni“ di esposizione di automobili e moto giunta alla sua ventiduesima edizione. L’evento è organizzato da Confcommercio, in collaborazione con il proprio sindacato Ascav dei concessionari di auto e moto e il patrocinio di Centro commerciale Città di Lucca, Comune, Provincia e Aci e i contributi di Camera di Commercio Toscana Nord Ovest e Enegan. Oggi ultimo giorno con orario: 9-20. All’interno di “Lucca On The Road”, la tredicesima edizione del Memorial “Paolo Quirini”.