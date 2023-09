"Lucca: Occorre un Cpr in Toscana per gestire migranti e prevenire reati"

"Lucca: la gestione dei migranti passa anche dal creare un Cpr in Toscana. Gli immigrati irregolari devono essere rimpatriati. Il Pd smetta di fare le barricate sul tema". È il pensiero del consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini che ricorda come da tempo, il ministro Salvini in testa, la Lega sia fermamente convinta che gli immigrati irregolari, in attesa di espulsione, debbano essere ospitati in un Cpr, ovvero in una struttura che, serve per un determinato periodo di tempo, prima del ritorno nel Paese d’origine dell’immigrato irregolare.

"Di parere opposto, – spiega Baldini – invece, è il Pd, a vari livelli, che si lamenta in continuazione, chiedendo magari più Forze di Polizia per fronteggiare una criminalità dilagante, frutto anche del fatto che diversi migranti delinquono, ma non vuole assolutamente che in Toscana ci sia un centro per i rimpatri. Si rischia fortemente, quindi, che la loro tanto decantata accoglienza diffusa(parliamo, ovviamente, del Pd) si trasformi, pericolosamente in una criminalità diffusa-precisa l’esponente leghista".

Baldini, che si dice ben conscio delle crescenti difficoltà della Caritas a reperire alloggi, sottolinea come sia giunto il momento che la Regione Toscana prenda atto che un Cpr sia una struttura tanto necessaria quanto indispensabile, prima di tutto per prevenire reati. Una soluzione che il Pd continua a ritenere totalmente indigesta.