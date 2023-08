"Lucca: nuovo casello di Mugnano, no equivoci: 3 caselli per risolvere traffico"

Nuovo casello di Mugnano, no agli equivoci: deve sorgere in aggiunta ai due già esistenti. Lo chiede Francesco Colucci (Riformisti Toscani, nella foto), spiegando come come la proposta trova nuova linfa "dopo la chiusura provvisoria del cavalcavia di viale Europa, con l’aumento esponenziale di traffico anche pesante sulle vie Consani-Formica-Savonarola. E con il traffico dei tir che sta iniziando a minare la solidità delle volte dell’Acquedotto Monumentale del Nottolini".

"Alcuni – si legge nella nota – ribattono che spostare a Mugnano l’uscita dell’autostrada A11 sia un errore. Vero, sarebbe un errore catastrofico che aggraverebbe la situazione del traffico su San Concordio, ma lo spostamento era una ipotesi della Giunta Tambellini, non la proposta dei Riformisti, che ribadiamo per la chiarezza. Il nuovo casello di Mugnano si deve aggiungere ai due esistenti di Lucca Est e Ovest. I caselli autostradali devono divenire tre, solo in questa maniera si potrà risolvere il problema del traffico, anche pesante attraverso San Concordio". Se sarà abolito il costo di transito autostradale fra Mugnano e Lucca Est e Ovest, secondo i Riformisti Toscani – peraltro come già accaduto anni fa fra Massarosa e Viareggio – tutto il traffico pesante fra la Piana e il sud-ovest di Lucca e viceversa e quello per la zona artigianale di Mugnano si potrà convogliare sul tratto autostradale.