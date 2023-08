LUCCA: Niente vetro al Luna Park, alcol limitato

Stop alla vendita di bevande e alimenti in contenitori rigidi in vetro e metallo durante il tradizionale Luna Park nel periodo dal 26 agosto al primo ottobre nel piazzale don Baroni e nell’area adiacente la "Fiera dei dolci". Lo ha stabilito l’amministrazione comunale che ha recepito una richiesta pervenuta dalla Questura di Lucca nei giorni scorsi. Il divieto riguarderà anche gli esercizi commerciali situati nelle immediate vicinanze, compresi tra via delle Tagliate, viale Carlo del Prete e via Barsanti e Matteucci, con esclusione, però, dei punti vendita della grande distribuzion e saràin vigore ogtni giorno dalle ore 16 alla chiusura.

Ma ci saranno limiti, sempre richiesti dalla Questura, anche sugli orari di vendita delle bevande (con contenuto alcolico superiore al 5%) che non potranno essere acquistati dalle ore 22 alla chiusura del Luna Park stesso, sempre dal 26 agosto al primo ottobre, limitatamente agli esercizi anche mobili, ai venditori ambulanti autorizzati ubicati all’interno del suddetto piazzale e nella viabilità limitrofa nonché agli esercizi commerciali situati nelle immediate vicinanze, compresi tra via delle Tagliate, viale Carlo del Prete e via Barsanti e Matteucci, fatta eccezione per la somministrazione e consumazione delle bevande all’interno del locale e nelle aeree allestite di rispettiva pertinenza.