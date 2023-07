Lucca nella morsa del caldo Luglio ancora da bollino rosso Già registrati 10 giorni “roventi“

di Paolo Mandoli

Proseguono anche in questa nuova settimana di luglio le fasi di alta pressione e di intenso caldo, con temperature decisamente elevate. Prosegue il trend che nelle ultime settimane sembra ormai inarrestabile, con temperature in continuo rialzo e la città nella morsa del grande caldo.

Luglio dovrebbe confermarsi il mese più caldo dell’anno, come da tradizione storica a Lucca. Prendendo come riferimento il valore del centro storico di Lucca la media storica del mese di luglio, dal 1941 a oggi, indica 24,4 gradi C. Un valore che è progressivamente aumentato. Per esempio se guardiamo alla media dal 2000 a oggi si trovano 25,1 gradi C o addirittura di arriva alla media degli ultimi 14 anni (dal 2010 a oggi) con ben 25,5 gradi C. Ovvio che il valore di questo luglio 2023, ovvero la media attuale di 26,7 gradi C, è ancora provvisorio, mancando altre due settimane alla fine del mese.

Guardando alla classifica del mese di luglio più caldo si scopre il primato del 2015 con una media di 27,3 gradi C, seguito dal luglio dello scorso anno con 27,1 gradi C, al terzo posto troviamo con una media di 26,9 gradi C il luglio degli anni 1952, 1983 e 2006. Il valore attuale pone questo mese al sesto posto ma con ottime possibilità di scalare la classifica nelle prossime due settimane, che saranno determinanti, fino a raggiungere posizioni di vertice.

D’altra parte anche il Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA), ovvero il consorzio pubblico tra Regione Toscana e Consiglio nazionale delle ricerche ha aggiornato le previsioni meteo stagionali che inizialmente indicavano un mese di luglio con temperature leggermente sopra la media e giorni piovosi nella norma, mentre adesso si parla di un luglio con temperature decisamente superiori alle medie stagionali e piogge inferiori alle medie. Per il mese di agosto si è passati da una previsione stagionale che indicava temperature sopra media e giorni piovosi nella norma a quella nuova che indica in via generale temperature superiori alla media e piogge in media, comunque sempre modeste essendo luglio e agosto i mesi meno piovosi dell’anno.

Ovvio che anche il mese di agosto ci riserverà, almeno nella prima parte, temperature elevate nonostante la media mensile di agosto sia leggermente inferiore rispetto a quella di luglio (media storica dal 1941 di 24,2 gradi C rispetto ai già citati 24,4 gradi di luglio).

All’orizzone, insomma, almeno un mese e mezzo di grande caldo, con le prossime settimane e la fine del mese di luglio che continueranno a mettere a dura prova la città, con le alte temperature che si protranno nei primi giorni di agosto.

E’ comunque vero che la temperatura massima più alta in assoluto a Lucca risale al 5 agosto 2003 con 40,2 gradi C, con una media mensile di quel mese rovente di ben 28,0 gradi C, soprattutto con il record di ben 20 giorni con temperatura massima uguale o superiore ai 34 gradi C. Ma anche l’altrettanto rovente luglio 2015 non fu da meno: con una media di 27,3 gradi ma addirittura contando ben 22 giorni con temperatura massima uguale o superiore a 34 gradi C.

Con i 34,5 gradi C registrati ieri pomeriggio, fra le ore 14:00 e le 14:30, nel centro storico di Lucca si sono già contati 10 giorni roventi in questa estate 2023, ovvero i giorni con temperatura massima uguale o superiore a 34,0 gradi C. Nel secolo scorso si contavano in media 67 giorni roventi l’anno, valore che poi è salito a quota 12 nel nuovo millennio e addirittura è arrivato a una media di 16,5 giorni negli ultimi 10 anni. Sempre più frequenti gli anni che registrano 30 o più giorni roventi: furono ben 37 nel 2003, 34 nel 2012, 33 nel 2015, 31 nel 2009, 30 lo scorso anno.

Sicuramente è superabile l’attuale temperatura massima del 2023 che è ferma ai 37,0 gradi C registrati il 9 luglio scorso.